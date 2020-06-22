До года тюрьмы грозит жителю Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику

До года тюрьмы может получить житель Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.
2 марта около 14.30 гражданин прибыл на грузовом автомобиле в МАПП Шумилкино для прохождения процедуры таможенного контроля, в ходе которой сотрудник таможни выявил нарушения при оформлении водителем документов. Желая избежать административной ответственности, мужчина лично передал сотруднику таможни 1000 рублей, после чего был задержан.
Уголовное дело направлено в мировой суд Печорского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.