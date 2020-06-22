Происшествия

До года тюрьмы грозит жителю Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику

До года тюрьмы может получить житель Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

2 марта около 14.30 гражданин прибыл на грузовом автомобиле в МАПП Шумилкино для прохождения процедуры таможенного контроля, в ходе которой сотрудник таможни выявил нарушения при оформлении водителем документов. Желая избежать административной ответственности, мужчина лично передал сотруднику таможни 1000 рублей, после чего был задержан.

Уголовное дело направлено в мировой суд Печорского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.