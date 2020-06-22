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Гражданин Эстонии взят под стражу за незаконное пересечение границы в Печорском районе

Гражданину Эстонии грозит уголовный срок за незаконное пересечение границы в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, установлено, что 16 июня около 13.30 сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области в районе Ячменево задержали гражданина Эстонской Республики, который вблизи пограничного знака умышленно, без действительных документов на право выезда из Российской Федерации, минуя пункт пропуска, незаконно пересек границу РФ и Эстонской Республики.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Возбуждено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, которое судом удовлетворено.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.