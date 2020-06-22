Происшествия

Печерянину грозит тюрьма за сбыт наркотиков у монастыря

Житель Печорского района получит уголовный срок за сбыт наркотиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, 7 февраля к местному жителю обратилось лицо, выступающее в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», и передало ему 1700 рублей в качестве оплаты за приобретение наркотического средства.

Мужчина, находясь на автодороге вблизи Свято-Успенского Псково–Печерского мужского монастыря, в районе улицы Комсомольской, в Печорах, передал указанному лицу наркотическое средство, которое является производным N-метилэфедрона, общей массой 0,08 грамма.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.