Происшествия

Мошенники убедили великолукского пенсионера перевести им 600 тысяч рублей

В Великих Луках пенсионер перевел мошенникам 600 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия,19 июня в течение дня горожанину 1951 года рождения неоднократно звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег убеждали пенсионера перевести его сбережения на указанные ими счета.

У мужчины возникли сомнения по поводу истинных намерений неизвестных. Тогда они заявили, что всю опасность ситуации может подтвердить даже некий представитель правоохранительных органов. Кроме того, собеседники поинтересовались, какой суммой располагает великолучанин, и он сообщил, сколько у него имеется денег на сберегательной книжке.

В итоге пенсионер снял со сберкнижки все 600 тысяч и через банкомат за несколько операций перевел их на продиктованные ему номера. А 20 июня потерпевший, убедившись, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Пскове 19 июня по аналогичной мошеннической схеме неизвестные сумели завладеть деньгами в сумме 197 тысяч рублей, принадлежащими 25-летней жительнице областного центра. Проводится расследование.