Происшествия

Прибалтийца, ищущего лучшей жизни в России, задержали пограничники в пыталовском лесу

В районе населенного пункта Селиваны Пыталовского района, в нескольких сотнях метров от государственной границы, пограничники задержали 35-летнего жителя Литовской Республики, движущегося по лесу вглубь России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России, документов у нарушителя при себе не оказалось, но он уверенно заявил, что направляется в Россию в поисках лучших условий жизни.

За совершенное правонарушение в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.