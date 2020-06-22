Происшествия

Вандалы разбили информационные таблички у памятных мест Пскова. ФОТО

Вандалы разбили информационные таблички у памятных мест Пскова. Об этом сообщила в соцсетях председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова.

«Будни... Эти снимки - результат моих утренних прогулок за прошедшую неделю. Первой разбитую информационную табличку я увидела у памятника княгине Ольге. Повернула с Профсоюзной на берег Великой - то же самое у памятного знака землякам-флотоводцам и Солдата Первой мировой. На следующий день пошла к Троицкому собору...», - сообщила она.

«У вандалов отсутствуют элементарные человеческие чувства и понятия: разбита дощечка у камня - на месте расправы гитлеровцев с псковичами в первые дни оккупации», - добавила Тамара Вересова.

На следующий день она специально пошла к Вечному огню на площадь Победы и тоже обнаружила там следы вандалов.

«Если невозможно, как в былые времена, восстановить дежурство полицейских или дружинников, изготовьте металлические таблички», - призывает Тамара Вересова власти Пскова.