Происшествия

Безработный обокрал катер на берегу Псковского озера

В Печорском районе полиция раскрыла совершенную в мае кражу эхолота, аккумулятора и спасательных жилетов из катера, пришвартованного на берегу Псковского озера в окрестностях деревни Видовичи. В совершении преступления подозревается 28-летний безработный, судимый пскович. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело, похищенный эхолот изъят.

В Гдовском районе в период с 16 по 19 июня из трактора Т-40, стоявшего у дома в деревне Партизанская, был похищен аккумулятор. Причиненный ущерб составил 11 тысяч рублей. В этой краже подозреваются двое местных молодых людей 2002 и 2004 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Здесь же, в Гдовском районе, в полицию за помощью обратилась жительница Ленинградской области 1969 года рождения, которая сообщила, что в деревне Подборовье из сарая у дома похищен бензиновый электрогенератор. Ущерб составил 35 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Это 38-летний безработный, ранее неоднократно судимый местный житель. Генератор обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Вельяк Порховского района 22 июня из дома путем взлома дверных запоров была совершена кража продуктов, сигарет и денег. В этом противоправном деянии подозревается не работающая, судимая жительница Порховского района 1965 года рождения. В рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование. Часть похищенного изъята.

Также полиция раскрыла кражу велосипеда и другого имущества, совершенную в январе в деревне Середка (Псковский район).