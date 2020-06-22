Происшествия

Спиртные напитки похитил мужчина из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления Росгвардии, 22 июня около 19.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение спиртных напитков из магазина на Октябрьском проспекте.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.