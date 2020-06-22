Происшествия

Житель Куньинского района может лишиться свободы за угрозу убить экс-супругу

Житель Куньинского района может лишиться свободы за угрозу убийством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, 2 мая, находясь в доме по месту жительства, в ходе конфликта с бывшей женой, мужчина взял на кухне нож и высказал в ее адрес угрозу убийством: «Я тебя сейчас зарежу!».

Женщина смогла выбежать из дома на улицу, однако мужчина направился вслед за ней, и находясь от нее на расстоянии не менее 10 метров, кинул в ее сторону нож, который не попал в женщину.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.