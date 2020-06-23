Происшествия

Житель Островского района осужден на 17 лет тюрьмы за убийство двух беспомощных женщин

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого 48-летнего летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Установлено, что вечером 23 февраля 2019 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в деревне Карпово Островского района, в ходе ссоры с 55-летней сожительницей нанес последней, а также ее 78-летней матери в общей сложности свыше 10 ударов ножом в область шеи, туловища и рук. В результате массивной кровопотери обе потерпевшие скончались на месте преступления, а пытавшийся убежать злоумышленник задержан возле дома.

Несмотря на полное отрицание своей вины, комплекс следственных действий позволил сделать вывод о причастности арестованного к совершению преступления. Приговором Псковского областного суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.