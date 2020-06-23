Происшествия

В Дновском районе супруги получили условный срок за хранение конопли и каннабиса

В Дновском районе супруги обвиняются в хранении конопли и наркотиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского района, в судебном заседании установлено, что подсудимые в сентябре 2019 года, собрали для личного потребления растения конопли, которые впоследствии высушили по месту своего жительства.

В феврале 2020 года сотрудниками полиции в ходе обыска по месту жительства подсудимых обнаружено и изъято из незаконного оборота: части растений конопли, общей массой 479,27 грамм, что является крупным размером и наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой 167,38 грамм, что является крупным размером.

Приговором Дновского районного суда супруги признаны виновными в совершении преступления, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года каждому.

Приговор не вступил в законную силу.