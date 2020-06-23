Происшествия

За кражу медного кабеля и продуктов осужден житель Дновского района

Условный срок получил житель Дновского района за кражу чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что в январе 2020 года в деревне Заклинье Дновского района мужчина, 1955 года рождения, незаконно проник в чужой дом, откуда похитил электрическую переноску с медным кабелем длинной 10 метров и продукты питания, всего ущерб составил около 1290 рублей.

За совершенное преступление приговором Дновского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.