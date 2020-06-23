Происшествия

Житель Псковской области осужден за кражу велосипеда в состоянии опьянения

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроенного 29-летнего жителя Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Приговором мирового судьи от 8 мая он признан виновным в тайном хищении чужого имущества.

В судебном заседании установлено, что 23 февраля около 16.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у входа в кафе «Disco Bar» в городе Дно. Осужденный увидел стоящий рядом с входом в кафе велосипед марки «Forward» стоимостью 18905 рублей. Мужчина похитил велосипед и скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства.

За совершенное преступление приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дновского района жителю Дновского района назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.