Происшествия

Житель Дновского района отправился в тюрьму за незаконное проникновение в жилище

Прокурором Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что подсудимый 7 марта в период времени с 10.30 до 12.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к жилому дому в деревне Скугры Дновского района, вырвал три доски в стене веранды и незаконно проник в помещение веранды дома.

После этого подошел к входной двери, ведущей в жилую часть дома, и путем резких рывков рукой за дверную ручку повредил запорное устройство, открыл дверь и проник внутрь.

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дновского района от 3 июня мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, и с учетом позиции прокуратуры Дновского района ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.