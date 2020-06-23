Происшествия

15 человек эвакуировали при пожаре в Великих Луках

15 человек эвакуировали на пожаре в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, 23 июня в 18.00 на улице Первомайской горело одноэтажное здание 26 на 20 метров, в котором находится магазин.

Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Огнем повреждена стропильная система по всей площади.

24 июня в 19.13 в Великих Луках на улице Мирной в жилом доме с пристройкой сгорела кровля. Помещение выгорело изнутри по всей площади. Также сгорела баня. Причина - неисправность дымохода отопительной печи. Пожарным удалось спасти три жилых дома и гараж.