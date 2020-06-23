Происшествия

Псковского подростка будут судить за продажу несуществующих товаров в Интернете

В суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Пскова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Несовершеннолетний житель областного центре, желая немного заработать на карманные расходы, разместил несколько объявлений на сайте «Авито» о продаже автозапчастей и наушников для мобильного телефона. При этом в наличии этих предметов у подростка не было. Молодому человеку стали поступать сообщения от людей, которые проживали в разных городах России, с предложением приобрести товар.

Как только подростку поступали денежные средства за приобретенный товар, он блокировал дальнейшую переписку. Таким образом, несовершеннолетний пскович обманул семь людей из разных городов России и завладел их деньгами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.