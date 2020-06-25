Происшествия

Пьяный красногородец попытался похитить велосипед, чтобы купить алкоголь

Житель Красногородска может лишиться свободы за покушение на грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе доследственной проверки установлено, что мужчина после употребления спиртных напитков посчитал, что на новую «порцию» алкоголя ему не хватит и решил похитить стоящий возле одного из магазинов велосипед.

В момент похищения из магазина вышла хозяйка и стала звать на помощь. Недалеко оказались сотрудники полиции, которые задержали грабителя и вернули велосипед владелице.

Санкция по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж) предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 4 лет.