Происшествия

Великолучанка вводила мужчин в заблуждение и завладевала их деньгами

Великолучанка подозревается в совершении серии интернет-мошенничеств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, у 24-летнего жителя Санкт-Петербурга в декабре 2019 года в социальных сетях неизвестная женщина обманным путем завладела деньгами в сумме 2600 рублей. Тогда же в декабре минувшего года еще одной жертвой незнакомки стал 41-летний пскович, который лишился шести тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, установлена жительница Великих Лук 1991 года рождения, которая подозревается в совершении этих и ряда других мошеннических действий. Ранее она была судима, в том числе за грабеж.

По имеющимся данным, она знакомилась в Сети с мужчинами и под различными предлогами просила одолжить ей денег. При этом она обещала денежные средства вернуть, и новые знакомые, ничего не подозревая, шли навстречу и перечисляли ей различные суммы. Но долги она возвращать не спешила.

Причем, эти эпизоды далеко не единичные. В настоящее время фигурантке вменяется пять такого рода противоправных деяний. Она дала признательные показания. В ходе следствия устанавливается ее причастность к совершению и других мошенничеств.