Происшествия

Житель Псковской области незаконно выведывал схему охраны границы

Житель Псковской области привлечен к уголовной ответственности за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Пскович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (получение сведений, составляющих государственную тайну, незаконным способом – подкупом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что в октябре 2019 года мужчина решил незаконно получить сведения, составляющие государственную тайну, для дальнейшего их использования в организации незаконной миграции на территории Псковской области, и подыскал должностное лицо Пограничного управления ФСБ России по Псковской области для получения от последнего указанных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, мужчина в ходе личных встреч с сотрудником правоохранительных органов, достоверно зная, что сведения, раскрывающие построение, силы и средства, формы, способы и методы защиты государственной границы Российской Федерации составляют государственную тайну, «используя методы выведывания, последовательно склонял последнего к предоставлению ему указанных сведений за материальное вознаграждение», уточнили в прокуратуре.

В феврале 2020 года злоумышленник в ходе встречи со своим знакомым, имеющим допуск и доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, который действовал под контролем должностных лиц органов безопасности, получил карту охраны участка государственной границы РФ, которая содержала сведения, не составляющие государственной тайны и не имеющие степени секретности.

При этом обвиняемый воспринимал переданные ему данные, как составляющие государственную тайну сведения, и намеревался использовать их в противоправной деятельности, связанной с организацией незаконной миграции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский областной суд. Санкция части 1 статьи 283.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.