Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области почти на 100 тысяч рублей

Неизвестные лица, выдававшие себя за банковских служащих, похитили деньги у нескольких жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в поселке Бежаницы 25 июня 73-летнему местному жителю позвонил неизвестный гражданин, который представлялся сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств завладел принадлежащими пенсионеру деньгами в сумме около 48 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме 57-летняя жительница Псковского района и 34-летняя псковичка 24 июня лишились со своих счетов в общей сложности около 50 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В этой связи полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. В частности, ни в коем случае нельзя предоставлять им информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт.