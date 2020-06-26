Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы в пятницу вынес обвинительный приговор четверым фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», - зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части акта, сообщает ТАСС.
В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность четвертой фигурантки дела - бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум.