Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 129 млн рублей

Волонтер Конституции: На участках для голосования все организовано очень безопасно

Как можно больше учащихся Псковской области должны проходить социально-психологические тестирования и медосмотры - Михаил Ведерников

Дарья Козьякова: Голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней - это удобно и безопасно

Какие дороги отремонтируют в Псковской области на 50 млн рублей из федерального бюджета, рассказал Борис Елкин

СоюзМаш России присоединился к наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

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