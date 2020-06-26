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Происшествия

Выходцы из Южной Америки задержаны при попытке пересечь границу РФ в Псковской области

26.06.2020 18:12|ПсковКомментариев: 0

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с УФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Мадолово, в нескольких сотнях метров от российско-эстонской границы пограничники задержали двух иностранных граждан. Как оказалось, задержанные 1976 и 1971 годов рождения прибыли в Россию в начале этого года с устойчивым намерением перебраться в страны Евросоюза. Закрытие границ в связи с пандемией не явилось для них основанием для отказа от задуманного, к тому же у путешественников не было всех необходимых для законного пересечения государственной границы документов. Осознавая это, выходцы из стран Южной Америки все равно решились убыть в сопредельное государство незаконно и выдвинулись в обход установленных пунктов пропуска, но были задержаны псковскими пограничниками.

В настоящее время правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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