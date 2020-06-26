Происшествия

До 8 лет лишения свободы грозит жителю поселка Дедовичи за продажу марихуаны

Прокуратура Дедовичского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконным сбыте наркотических средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, заместитель прокурора Дедовчского района Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228. 1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

В ходе следствия установлено, что 20 мая, около 16 часов, обвиняемый, находясь недалеко от дома № 11 по ул. Комсомольская пос. Дедовичи Псковской области из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды за 2000 рублей незаконно совершил сбыт наркотического средства - марихуаны общей массой 2,43 грамма лицу, выступавшего в роли закупщика в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Уголовное дело направлено в Дедовичский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.