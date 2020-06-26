Происшествия

Псковская фирма заплатит 20 тыс. рублей штрафа за прием на работу бывшего сотрудника таможни

Псковская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, выявлен факт несоблюдения ООО «Еврофлекс» обязанности по уведомлению Псковской таможни о приеме на работу гражданина, ранее проходившего в ней государственную службу.

В этой связи в отношении должностного лица − директора указанного общества Псковским транспортным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам его рассмотрения должностное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.