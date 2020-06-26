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Квартира горела в Писковичах из-за разгерметизации газового крана

27.06.2020 20:39|ПсковКомментариев: 0

26 июня в деревне Писковичи Псковского района в результате неисправности газового оборудования (разгерметизация газового крана) произошло загорание газовоздушной смеси в помещении кухни в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, повреждена  стена на площади 1 квадратный метр и потолок на площади 1 квадратный метр, помещение кухни размером 3х3 метра закопчено по всей площади.

 

К месту вызова был направлен дежурный караул 1-й пожарно-спасательной части г. Пскова. На тушение пожара был подан ствол «Б». В течение 15 минут работало звено газодымозащитной службы. В результате пожара пострадавших людей нет. 

 

В связи со случившимся Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые рекомендации по правильной эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях.

 

Любое газовое оборудование необходимо приобретать только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. При продаже газовые аппараты должны быть снабжёны инструкцией по эксплуатации.

 

Газовую плиту следует располагать на расстоянии не менее пяти сантиметров до стены (перегородки). При расположении плиты у горючей стены или перегородки их необходимо оббить сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

 

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

 

Необходимо организовывать проверку газового оборудования ежегодно.

 

По общему правилу, перед включением газовых приборов необходимо проветрить помещение и на всё время их работы держать форточку открытой. Прежде чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке, и только после этого откройте кран. Во избежание отравлений проверьте тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следите за исправностью вентиляционных каналов и за тем, чтобы пламя конфорки не гасло. Следите за тем, чтобы газ не шел «впустую».

 

Безусловно, газовую плиту следует содержать в чистоте, нельзя допускать её загрязнения; корпусы горелок и их колпачки регулярно нужно промывать теплой мыльной водой. Постоянно проветривайте помещение, особенно перед сном.

 

Категорически запрещается:

 

- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

 

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа;

 

- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

 

- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;

 

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия);

 

- оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

 

- допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

 

- располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

 

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:

 

- немедленно прекратить использование прибором;

 

- перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;

 

- организовать охрану загазованного места;

 

- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

 

- обеспечить проветривание помещения;

 

- вывести людей из загазованной зоны;

 

- вызвать аварийную газовую службу по телефону «104» или «112».

 

Рекомендуем использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.

 

Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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