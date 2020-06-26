Происшествия

56-летний мужчина попался на краже алкоголя из псковского магазина

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

28 июня около часа ночи сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который, находясь в магазине на улице Алтаева, совершил кражу спиртных напитков.

Персонал торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Росгвардейцы задержали 56-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.