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Происшествия

56-летний мужчина попался на краже алкоголя из псковского магазина

28.06.2020 10:06|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии. 

28 июня около часа ночи сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который, находясь в магазине на улице Алтаева, совершил кражу спиртных напитков.

Персонал торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 56-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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