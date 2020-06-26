Происшествия

Уголовный розыск ищет пропавшую без вести великолукскую пенсионерку

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой,1951 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по имеющимся данным, 23 августа прошлого года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.