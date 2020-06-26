Происшествия

Сено загорелось в Великолукском районе от искры из выхлопной трубы

Три кубометра сена сгорело 28 июня в деревне Русаново Великолукского района. Причиной пожара стало попадание искры из выхлопной трубы транспортного средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, из-за неосторожного обращения с огнем при курении на улице Береговой в поселке Струги Красные сгорели жилой дом, хлев и сарай. А в деревне Ширнево Невельского района из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации печи сгорела баня.

Днем ранее, 27 июня, произошел пожар в трехкомнатной квартире в одном из домов по улице Центральной в деревне Ваулино (Псковский район). В комнате сгорел диван, повреждена обшивка стены на площади 2 квадратных метра. Предположительная причина — поджог.