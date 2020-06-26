Происшествия

Боеприпасы найдены вблизи водоемов в Островском и Печорском районах

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обезвредили псковские саперы в субботу, 27 июня, вблизи водоемов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На берегу реки Кухва около деревни Кахново (Островский район) был найден 76-миллиметровый артснаряд. А на берегу озера Кранцовское в деревне Паниковичи Печорского района обнаружена 42-миллиметровая противотанковая мина.

С опасными находками работала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.