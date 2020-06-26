Происшествия

Мать и сын погибли при пожаре в Стругах Красных

Мать и сын погибли при пожаре в поселке Струги Красные. Об этом пишет газета «Струги» со ссылкой на главного государственного инспектора Плюсского и Стругокрасненского районов по пожарному надзору Владимира Егоркина.

Ночью на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на улице Береговой. Прибывшие на место пожарные обнаружили обширное возгорание. Позже были обнаружены тела погибших - сгорели престарелая мать и ее сын, который злоупотреблял алкоголем и не следил за тем, куда и в каком состоянии бросает сигаретные окурки, уточняет источник.

В настоящее время проводится проверка и устанавливается причина возгорания.