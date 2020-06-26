Происшествия

Более 550 тысяч рублей положили в свой карман мошенники, обманув доверчивых великолучанок

Еще две великолучанки стали жертвами мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, незнакомцы представились сотрудниками банков и обманным путем завладели крупными денежными суммами.

По версии следствия, в Великих Луках 26 июня 37-летней местной жительнице с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники якобы пытаются оформить на нее кредит, и под предлогом предотвращения этих противоправных действий обманным путем завладел деньгами горожанки в сумме 350 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

А другая 43-летняя великолучанка разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже инвалидного кресла. Этой женщине 27 июня позвонил незнакомец, который изъявил желание приобрести кресло и для перечисления денег запросил реквизиты ее банковской карты, что жительница города на Ловати и сделала. В результате она потеряла 202 тысячи рублей. В рамках возбужденного уголовного дела по данному факту проводится расследование.

Добавим, что факты дистанционного мошенничества отмечены за последние дни также в Пскове, Опочке и Себеже. С учетом складывающейся ситуации полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. «Как показывает практика, ни в коем случае нельзя предоставлять им сведения персонального характера и реквизиты банковских карт. Излишняя доверчивость может дорого стоить», - подчеркивают в ведомстве.