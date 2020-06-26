Происшествия

Пушкиногорец задержан по подозрению в краже велосипеда с берега озера

Подозреваемый в совершении кражи задержан в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Вечером 28 июня в правоохранительные органы поступило сообщение, что с берега озера в деревне Шаробыки совершена кража велосипеда. Приметы лица подозреваемого были переданы экипажу вневедомственной охраны Росгвардии.

В результате поисковых мероприятий росгвардейцы задержали на улице Ермолаева в Пушкинских Горах 43-летнего неоднократно судимого местного жителя. Похищенное изъято.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.