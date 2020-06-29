Происшествия

18 литров яблочного вина похитил печерянин

Домашние соленья, сок и 18 литров яблочного вина пропали из подвала дома в деревне Тешевицы Печорского района. В краже подозревается 50-летний безработный и ранее судимый местный житель, ведется проверка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления УМВД.

Между тем из дома в деревне Муровичи Новоржевского района через незапертую входную дверь был похищен велосипед. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Это 34-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело. Двухколесное транспортное средство изъято.

Еще одна кража произошла в деревне Мостище Себежского района, там из сарая у дома похитили бензиновый триммер. В совершении преступления подозревается не работающий местный житель 1978 года рождения. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск, похищенное изъято.

Кроме того, в областном центре полицейские установили двух безработных, судимых псковичей 1997 и 1998 года рождения, которые подозреваются в краже четырех аккумуляторов с автомобилей «МАН» и «Хендай», стоявших у дома по улице Линейной. Ведется следствие.