Происшествия

Петербуржец похитил мобильный телефон у иностранца в Пскове

В Пскове приезжий из Санкт-Петербурга открыто похитил мобильный телефон у иностранного студента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, вечером 28 июня на улице Вокзальной к иностранному студенту, который обучается в одном из учебных заведений города, подошел незнакомый молодой человек. Сначала на русском, а потом на английском языке незнакомец вежливо попросил у него сотовый телефон - ему якобы срочно понадобилось перезвонить родне.

Студент, ничего не подозревая, передал незнакомцу мобильный телефон. Тот взял его и попытался скрыться, однако был задержан по «горячим следам». Подозреваемым оказался не работающий 23-летний житель Санкт-Петербурга. Он дал признательные показания. Отвечая на вопросы стражей порядка, задержанный заявил, что он в качестве туриста приехал из Санкт-Петербурга в Псков посмотреть достопримечательности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят. Проводится расследование.