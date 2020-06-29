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Житель Пскова приговорен к двум годам колонии за хищение 32,9 миллионов рублей

30.06.2020 08:06|ПсковКомментариев: 1

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Псковской области. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в суде установлено, что в период с августа 2015 года по декабрь 2018 года гражданин, являясь экспедитором Псковского областного управления инкассации, совершил хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ПАО Банк ВТБ в размере 32 917 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #кража #банк #прокуратура #финансы
Источник: Псковская Лента Новостей
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