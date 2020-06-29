Происшествия

Проголодавшийся пскович угрожал сожительнице убийством

В Пскове мужчина предстанет перед судом за угрозу убийством женщине, с которой жил около 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе дознания установлено, что проснувшись около 5.00 в нетрезвом состоянии, мужчина испытал чувство голода. Не найдя завтрака, он стал будить свою сожительницу с требованиями приготовить ему еду. Однако женщина отказалась, сославшись на плохое самочувствие.

Вместо того, чтобы самостоятельно приготовить себе еду, мужчина предпочел взять кухонный нож и приставил его к горлу сожительницы, высказав угрозу убийством. Спустя время конфликт прекратился, женщина уговорила мужчину отпустить ее, однако угрозу убийством она восприняла реально.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.