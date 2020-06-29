Происшествия

На 25 тысяч рублей оштрафован пскович за применение насилия к полицейскому

30-летний житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что в декабре 2019 года сотрудники полиции остановили автомобиль, поскольку были основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин отказался проследовать с ними в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования, попытался скрыться, а после применил к полицейскому насилие. Сначала он три раза толкнул его, а затем нанес еще два удара ногой по левому бедру.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.