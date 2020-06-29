Происшествия

Исправительными работами наказан житель Пскова за совершение двух грабежей

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Пскова. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении двух грабежей (ч.1 ст.161 УК РФ).

В суде установлено, что осужденный в обеденное время в феврале 2020 года, проходя мимо одного из домов города, увидел у ранее ему незнакомой жительницы Пскова мобильный телефон, который он вырвал из рук последней и с места совершения преступления скрылся, распорядившись в последующем похищенным по своему усмотрению. Далее вечером того же дня, гуляя по городу, он осужденный увидел в руках у несовершеннолетнего мобильный телефон, который он аналогичным образом вырвал из его рук и с места совершения преступления скрылся.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в виде 5 процентов от заработной платы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.