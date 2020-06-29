Происшествия

Автомобиль псковича обокрали на кладбище

Автомобиль псковича обокрали на кладбище. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Как установлено в ходе расследования, потерпевший на своей автомашине приехал на кладбище прибрать могилу умершего родственника, при этом он оставил дверь автомобиля приоткрытой, будучи уверенным, что увидит издалека, если кто-то подойдет. Однако за время его отсутствия ранее судимый и не работающий мужчина проходил мимо и заметил незакрытую дверь. За 35 минут он вынес из чужой автомашины имущество на сумму около 70 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.