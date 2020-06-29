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Суд присяжных признал псковича виновным в избиении стулом до смерти

В Пскове суд присяжных вынес обвинительный вердикт 49-летнему местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителям, один из которых скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и пунктом «з» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) УК РФ.

В суде установлено, что в ночь на 28 мая 2019 года подсудимый находился в квартире в городе Пскове, в которой снимал одну из комнат. Поссорившись с хозяином квартиры, он схватил стул и трижды ударил его по голове, а заступившуюся за него сожительницу - тарелкой по голове и кулаком в грудь. Женщина получила рану теменной области и переломы ребер, а мужчина в результате черепно-мозговой травмы скончался.

На основании вердикта присяжных заседателей в ближайшее время в отношении подсудимого будет вынесен окончательный приговор.