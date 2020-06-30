Происшествия

В великолукской исправительной колонии из зарплаты осужденных вычитали больше положенного

В ходе проверки деятельности бухгалтерии великолукской исправительной колонии (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области) выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при производстве вычетов с осужденных за их содержание.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в нарушение требований УИК РФ бухгалтерией ФКУ ИК-5 неправильно производились удержания из заработной платы ряда осужденных в некоторые месяцы 2019 года за наборы индивидуальных средств гигиены и коммунальные услуги: удержания произведены в большем размере, чем были фактические затраты по данным видам услуг.

В результате неправильно произведенных удержаний стоимости коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены с осужденных ФКУ ИК-5 излишне удержаны денежные средства на сумму около 4 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника ФКУ ИК-5 было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Осужденным производится перерасчет сумм удержаний.