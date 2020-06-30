Происшествия

Житель Новосокольников отправился в колонию за угрозу убийством

64-летний житель города Новосокольники осужден за угрозу убийством. Ране он уже был неоднократно судим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что 6 апреля около 22.00 обвиняемый находился в своей квартире вместе с потерпевшим. В ходе ссоры мужчина схватил нож, нанес знакомому незначительный удар в область груди и заявил, что убьет его.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также рецидива преступлений суд назначил жителю Новосокольников наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.