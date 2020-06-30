Происшествия

За ложный донос о преступлении оштрафована жительница Новосокольников

Жительница города Новосокольники приговорена к штрафу за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что около 8.35 12 апреля, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения и осознавая, что сообщаемые ею сведения не соответствуют действительности, женщина сообщила оперативному дежурному МО МВД России «Новосокольнический» о том, что неизвестный проник в ее жилище и похитил принадлежащее ей имущество.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил жительнице Новосокольников наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.