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Происшествия

На псковича завели дело за угрозу убийством топором своей матери

30.06.2020 22:07|ПсковКомментариев: 0

Житель Пскова подозревается в угрозе убийством своей матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, вечером 27 июня в квартире дома по улице Харченко между матерью и ее сыном на бытовой почве произошел конфликт. В результате нетрезвый мужчина схватил топор и стал угрожать матери убийством. Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию.

Подозреваемым является безработный и ранее судимый пскович 1989 года рождения. Он дал признательные показания. Топор изъят.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

«Подобного рода конфликтные ситуации, к сожалению, далеко не редкость. Как показывает практика, зачастую они происходят в семьях или в компаниях знакомых в результате распития спиртного. И приводят нередко к печальному финалу», - заметили в ведомстве.

Теги: #происшествие #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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