Происшествия

Мошенница выдала себя за невестку пожилой великолучанки

В Великих Луках мошенница выдала себя за невестку 72-летней местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

28 июня пожилой великолучанке позвонила плачущая женщина и рассказала, что за совершение преступления якобы находится под следствием, поэтому ей срочно нужна помощь. Пенсионерке показалось, что это действительно ее невестка. После этого пожилой великолучанке позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он заявил, что совершенное «невесткой» преступление можно переквалифицировать на менее тяжкое, но для этого потребуются деньги. И пенсионерка перевела на указанный счет 50 тысяч рублей, которыми располагала.

Позже женщина решила все-таки позвонить сыну и выяснить, как складывается ситуация. Тот в ответ сообщил, что у его супруги подобных проблем нет. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

А другой 78-летней горожанке 29 июня позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником банка. Он сказал, что неизвестные собираются завладеть ее деньгами. Однако горожанка заявила, что не верит ему. Тогда ей позвонил другой незнакомец, который выдал себя уже за представителя правоохранительных органов. Он подтвердил, что для изобличения неких мошенников необходимо, чтобы пенсионерка перевела на указанные им несколько счетов деньги. При этом пообещал, что деньги эти ей позднее вернут.

В итоге женщина через терминал в одном их торговых комплексов города перечислила за несколько операций 45 тысяч рублей, а потом поняла, что стала жертвой мошенников. Ведется проверка.