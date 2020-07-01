Происшествия

После общения со «специалистом банка» пушкиногорка лишилась 40 тысяч рублей

«Специалисты» оставили доверчивых жителей Псковской области без денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, неустановленные лица обманным путем ввели в заблуждение ряд жителей области.

По версии следствия, в Пушкинских Горах 29 июня 48-летней местной жительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился специалистом одного из банков, и под предлогом предотвращения незаконной транзакции средств завладел с банковской карты женщины деньгами в сумме около 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время в рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.

За последние дни факты дистанционного мошенничества зарегистрированы также в Пскове и Острове. В этой связи полиция напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Не следует предоставлять незнакомым «доброжелателям» сведения персонального характера и реквизиты своих банковских карт.