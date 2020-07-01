Происшествия

Фальшивая купюра поступила в финучреждение Пскова в выручке АЗС

В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Эта фальшивая купюра достоинством 100 рублей была обнаружена 29 июня в одном из финансовых учреждений города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся сведениям, банкнота поступила в выручке из АЗС в Пушкиногорском районе. Проводится проверка.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или сообщите по телефону 02», - отметили в ведомстве.