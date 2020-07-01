Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Удивительный кофе Доставка бесплатно
План Б Что происходит на Инженерной?
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Конституционный держите шаг!
Куплю Т-34. Дорого
Где заправить Кондиционер
Совершенно другой
Глава ФНПР посетит Псков
Где купаются псковичи
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Происшествия 01.07.2020 12:260 В Пскове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, находившегося в федеральном розыске 01.07.2020 12:260 В Пскове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, находившегося в федеральном розыске 01.07.2020 11:580 Фальшивая купюра поступила в финучреждение Пскова в выручке АЗС 01.07.2020 11:220 После общения со «специалистом банка» пушкиногорка лишилась 40 тысяч рублей 01.07.2020 10:000 Продолжается розыск псковича в камуфлированной куртке 30.06.2020 22:340 Мошенница выдала себя за невестку пожилой великолучанки
 
 
 
Самое популярное 28.06.2020 21:411 Следователи проверят картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера 28.06.2020 09:1011 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области 24.06.2020 00:096 69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области 26.06.2020 14:380 Похолодание придет в Псковскую область в конце июня 26.06.2020 10:362 Валерий Кузьмин: Невозможно читать материалы о зверствах нацистов в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Фальшивая купюра поступила в финучреждение Пскова в выручке АЗС

01.07.2020 11:58|ПсковКомментариев: 0

В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Эта фальшивая купюра достоинством 100 рублей была обнаружена 29 июня в одном из финансовых учреждений города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся сведениям, банкнота поступила в выручке из АЗС в Пушкиногорском районе. Проводится проверка.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или сообщите по телефону 02», - отметили в ведомстве.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?
В опросе приняло участие 361 человек
01.07.2020, 12:460 Интерактив: Пьяная девушка-водитель врезалась в домик с отдыхающими 01.07.2020, 12:392 Явка на общероссийском голосовании в Псковской области превысила 47% 01.07.2020, 12:260 В Пскове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, находившегося в федеральном розыске 01.07.2020, 12:200 «Титан-Полимер» и Псковоблсовпроф намерены подписать соглашение о взаимодействии
01.07.2020, 12:170 На территории строящегося храма нашли скелет со связанными конечностями 01.07.2020, 12:150 Псковская Общественная палата удовлетворена уровнем подготовки наблюдателей к голосованию по Конституцию 01.07.2020, 12:070 Какие законы вступают в силу в июле 01.07.2020, 12:000 Пьяные мотоциклист и автомобилист попались повторно в нетрезвом виде
01.07.2020, 11:581 Андрей Турчак: Я проголосовал за будущее своей страны, своей семьи, детей и внуков 01.07.2020, 11:580 Фальшивая купюра поступила в финучреждение Пскова в выручке АЗС 01.07.2020, 11:451 Президент России проголосовал по поправкам в Конституцию. ВИДЕО 01.07.2020, 11:410 320 нарушителей задержаны на российско-белорусском участке границы в Псковской области
01.07.2020, 11:300 Подведены итоги Всероссийского поэтического конкурса «Высота» 01.07.2020, 11:220 После общения со «специалистом банка» пушкиногорка лишилась 40 тысяч рублей 01.07.2020, 11:121 Явка на голосовании по поправкам в Конституцию по Пскову составила 31,43% 01.07.2020, 11:080 Вернется ли жаркое лето в Псковскую область, рассказала синоптик
01.07.2020, 11:011 Пскович пожаловался на уходящий из-под ног асфальт на мосту 01.07.2020, 10:566 234 тысячи 724 человека проголосовали по поправкам в Конституцию в Псковской области 01.07.2020, 10:540 «Газпром межрегионгаз» модернизировал систему биллинга в Пскове 01.07.2020, 10:491 Почти 47% жителей Псковской области проголосовали по поправкам в Конституцию 1 июля
01.07.2020, 10:440 Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня в Псковской области 01.07.2020, 10:430 В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом 01.07.2020, 10:411 Стругокрасненский район лидирует по числу проголосовавших по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 10:390 Жители Северо-Запада вошли в число наименее активных в плане самообразования
01.07.2020, 10:270 «Навстречу урнам»: Дмитрий Шахов о голосовании по поправкам в Конституцию 01.07.2020, 10:252 В России с 1 июля повысились тарифы ЖКХ 01.07.2020, 10:210 Серьезных происшествий в период голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области не допущено 01.07.2020, 10:131 Фотофакт: На улице Труда в Пскове исправлена разметка
01.07.2020, 10:034 Псковичи активно идут на избирательные участки в заключительный день общероссийского голосования 01.07.2020, 10:000 Продолжается розыск псковича в камуфлированной куртке 01.07.2020, 09:571 Воин с посохом: каким будет памятник Савве Ямщикову в Пскове 01.07.2020, 09:420 В России вырос объем выданных ипотечных кредитов
01.07.2020, 09:260 Игорь Сопов поблагодарил Александра Нестерука за работу плечом к плечу 01.07.2020, 09:251 Петербурженка пожаловалась псковскому губернатору на местную скорую помощь 01.07.2020, 09:140 В Псковском облсовпрофе поздравили работников потребкооперации с праздником 01.07.2020, 09:132 Александр Нестерук: При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора голосование пройдет абсолютно безопасно
01.07.2020, 09:020 Полноценный курортный сезон стартовал в России 01.07.2020, 08:441 Из-за урагана несколько избирательных участков в Псковской области вчера остались без света 01.07.2020, 08:371 Россияне с 1 июля начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей 01.07.2020, 08:296 Почти 44% избирателей Псковской области проголосовали по поправкам в Конституцию
01.07.2020, 08:263 Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ 01.07.2020, 08:190 Офисы «Экопрома» в Пскове и Великих Луках возобновят прием граждан со 2 июля 01.07.2020, 08:001 До 5 лет тюрьмы грозит молодому человеку из Новосокольников за угон ВАЗа 01.07.2020, 00:347 Кадыров предложил избрать Путина президентом пожизненно
01.07.2020, 00:100 Военно-исторический музей возобновил работу в Острове 30.06.2020, 23:560 Правительство определило новые сроки всероссийской переписи населения 30.06.2020, 23:451 Вопрос о перераспределении средств оплаты труда главы Пскова и ее замов рассмотрели депутаты гордумы 30.06.2020, 23:370 Пассажиры-именинники смогут получить скидку в 30% на поездах «Ласточка»
30.06.2020, 23:251 «Полумерой» назвал Николай Рассадин новые ограничения по работе псковских «наливаек» 30.06.2020, 23:120 В УФСИН России по Псковской области чествовали сотрудников службы охраны 30.06.2020, 23:020 К отметке 2900 приблизилось количество случаев заболевания коронавирусом в Псковской области 30.06.2020, 23:010 Псковичей приглашают на вебинар по постановке на учет объектов недвижимости
30.06.2020, 22:560 ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России 30.06.2020, 22:525 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области - Михаил Ведерников 30.06.2020, 22:490 Псковская область вошла в тройку антилидеров по СЗФО по количеству выздоровевших от COVID-19 30.06.2020, 22:400 Интерактив: В «социальном городке» сдуло новый забор
30.06.2020, 22:347 Кардиореаниматолог Псковской городской больницы скончался, заболев коронавирусом 30.06.2020, 22:340 Мошенница выдала себя за невестку пожилой великолучанки 30.06.2020, 22:230 В ближайшее время в дедовичские школы поступит оборудование на 1,7 млн рублей 30.06.2020, 22:210 Псковские школьники отметили окончание учебного года необычным образом
30.06.2020, 22:160 Благоустройство центральной площади в Дедовичах обещают завершить к 10 июля 30.06.2020, 22:150 Зампредседателя облсовпрофа: Поправки в Конституцию создают базу для защиты интересов работников 30.06.2020, 22:070 На псковича завели дело за угрозу убийством топором своей матери 30.06.2020, 22:050 Мурал в Дедовичах изображен на доме, где жил один из героев 6-й роты
30.06.2020, 21:550 Николай Рассадин: История всегда дает людям шанс выйти из кризиса 30.06.2020, 21:490 Александр Козловский посетил новую молочную ферму в Новосокольническом районе 30.06.2020, 21:420 Житель Новосокольников отправился в колонию за угрозу убийством 30.06.2020, 21:362 Щенков и старую одежду предлагают сотрудникам «Мехуборки» жители псковских деревень
30.06.2020, 21:230 За ложный донос о преступлении оштрафована жительница Новосокольников 30.06.2020, 21:202 В Псковской области завершился еще один день голосования по поправкам в Конституцию РФ 30.06.2020, 21:120 Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечне 30.06.2020, 21:040 Павел Волков о создании нового МП в Пскове: Мы руководствуемся той же логикой, что и УФАС
30.06.2020, 20:560 Выставочный зал Центра народного творчества возобновит работу со 2 июля 30.06.2020, 20:450 Пожилую женщину будут судить в Новосокольниках за избиение внука 30.06.2020, 20:372 Я не делю людей на наших и не наших - глава Пскова о работе в округах 30.06.2020, 20:240 Жительница Новосокольников может лишиться свободы за неуплату алиментов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.