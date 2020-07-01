Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали пьяного мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба областного управления Росгвардии, задержание провели сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Ранее судимый 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно и оскорблял прохожих у охраняемого кафе по улице Коммунальной.

В ходе установления личности задержанного выяснилось, что он находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.