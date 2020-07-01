Происшествия

Порхович попытался убить мужа любовницы возле ее работы

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в попытке убийства супруга близкой знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Порховского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, обвиняемый последние несколько месяцев поддерживал интимные отношения с супругой потерпевшего. Поздним вечером 11 мая 2019 года он приехал к месту работы любовницы в Пскове, чтобы убить встречающего ее супруга. Дождавшись его, мужчина подбежал к припаркованной машине, открыл дверь и ударил его ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления.

«Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, а предполагаемый злоумышленник в дальнейшем установлен и задержан», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.