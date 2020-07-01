Происшествия

Бани и бесхозные строения горели в Псковской области 1 июля

Бани и нежилая постройка горели в Псковской области 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 12.49 загорелось бесхозное строение в деревне Дорожково Себежского района, в 22.52 - в деревне Лопатово Псковского района. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, в 21.20 в деревне Жижица Куньинского района горела баня на улице Сосновой. Огнем повреждена кровля по всей площади. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки. Спасен дачный дом.

В 2.55 поступило сообщение о возгорании в деревне Красные Горки Дедовичского района. На улице Садовой горела баня, повреждена кровля. Причина - неисправность отопительной печи.